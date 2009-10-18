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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Эдиньо 68
1:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Сисма 40
Сориано 41
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
18 окт. 2009, 18:00 МСК
18.10.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Мануэль Мехуто Гонсалес
Мануэль Мехуто Гонсалес
Главный Судья
Составы
Малага
мин
0
Эдиньо
Эдиньо
68'
68'
90
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Ману
Ману
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Куадрадо
Иван Куадрадо
46
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
62
0
Бенашур
Селим Бенашур
90
0
Вальдо
Вальдо
46
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Мтилига
Патрик Мтилига
0
Луке
Альберт Луке
0
Рамос
Эдуардо Гомес Рамос
0
Форестьери
Фернандо Форестьери
0
Баха
Набиль Баха
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
40'
40'
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
86
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
41'
41'
75
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
77
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Уче
Калу Уче
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето