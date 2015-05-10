Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Томас 31
1:2
Матч завершен
Малага
Малага
Касадо 23
Гуэрра 69
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
10 мая 2015, 20:00 МСК
10.05.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
23'
23'
57
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
66
7
Верса
Верса
76
22
Томас
Томас
31'
31'
90
15
Корона
Корона
90
8
Силва
Веллингтон Силва
90
9
Тьеви
Тьеви
90
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
21
Мане
Мане
28
Марин
Антонио Марин
23
Сориано
Фернандо Сориано
20
Азиз
Рамон Азиз
10
Хемед
Томер Хемед
19
Зонго
Джонатан Зонго
Малага
мин
-
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
1
Камени
Идрисс Камени
90
19
Бока
Артур Бока
90
3
Велигтон
Велигтон
63
18
Росалес
Роберто Росалес
90
15
Ангелери
Маркос Ангелери
90
17
Дуда
Дуда
76
12
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
7
Саму
Саму
86
30
Дардер
Серхи Дардер
90
53
Амрабат
Нордин Амрабат
90
22
Гуэрра
Хави Гуэрра
69'
69'
90
Запасные
13
Очоа
Гильермо Очоа
23
Торрес
Мигель Торрес
21
Санчес
Серхио Санчес
14
Ресио
Ресио
10
Орта
Рикарду Орта
29
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
26
Хуанми
Хуанми