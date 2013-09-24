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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Тиссоне 68
Портильо 90
2:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
24 сент. 2013, 22:59 МСК
24.09.2013, 22:59 МСК
вторник
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Малага
мин
0
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
0
Андерсон
Бобли Андерсон
81
0
Санчес
Серхио Санчес
90
0
Антунеш
Антунеш
90
0
Ангелери
Маркос Ангелери
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
85
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
68'
68'
90
0
Портильо
Франциско Портильо
90'
90'
90
0
Дардер
Серхи Дардер
90
0
Эль-Хамдауи
Мунир Эль-Хамдауи
74
Запасные
0
Камени
Идрисс Камени
0
Элизеу
Элизеу
0
Чен
Роберто Чен
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Моралес
Педро Моралес
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Павловски
Бартоломей Павловски
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Тебар
Маркос Тебар
74
0
Сориано
Фернандо Сориано
73
0
Сусо
Сусо
65
0
Верса
Верса
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
0
Родри
Родри
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Корона
Корона
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Азиз
Рамон Азиз
0
Рафита
Рафита
0
Диас
Оскар Диас