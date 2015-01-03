Матч завершен
Малага
Малага
Саму 74
1:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Хемед 39
Хемед 76
Примера, 17 тур

Примера,

17 тур

Испания
3 янв. 2015, 23:59 МСК
3.01.2015, 23:59 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
23
Торрес
Мигель Торрес
84
18
Росалес
Роберто Росалес
90
5
Антунеш
Антунеш
90
15
Ангелери
Маркос Ангелери
90
14
Ресио
Ресио
90
24
Саму
Саму
74'
74'
90
30
Дардер
Серхи Дардер
57
29
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
53
Амрабат
Нордин Амрабат
90
26
Хуанми
Хуанми
57
Запасные
13
Очоа
Гильермо Очоа
20
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
17
Дуда
Дуда
22
Альберто
Луис Альберто
10
Орта
Рикарду Орта
28
Хуанпи
Хуанпи
16
Рескальдани
Эсекьель Рескальдани
Альмерия
мин
1
Хулиан
Хулиан
90
2
Мичел
Мичел
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
3
Фран Велес
Фран Велес
90
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
90
15
Корона
Корона
90
17
Мендес
Эдгар Мендес
80
9
Тьеви
Тьеви
88
10
Хемед
Томер Хемед
39'
76'
39'
76'
90
Запасные
30
Гомес
Йерай Гомес
21
Мане
Мане
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
20
Азиз
Рамон Азиз
8
Силва
Веллингтон Силва
11
Кике
Кике
19
Зонго
Джонатан Зонго