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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Луке 48
Бальеста 64
Бальеста 75
3:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Уче 25
Негредо 45
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
8 февр. 2009, 19:00 МСК
8.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Малага
мин
-
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
90
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
90
0
Начо
Начо
46
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Росарио
Элдер Росарио
90
0
Анхель
Мигель Анхель
46
0
Лоло
Лоло
90
0
Баха
Набиль Баха
90
0
Луке
Альберт Луке
48'
48'
77
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Дуда
Дуда
0
Эдиньо
Эдиньо
0
Фернандо
Фернандо
0
Бальеста
Сальва Бальеста
64', 75'
0
Адриану Феррейра
Адриану Феррейра
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Мане
Мане
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
66
0
Крусат
Альберт Крусат
74
0
Сориано
Фернандо Сориано
82
0
Ириней
Ириней
90
0
Уче
Калу Уче
25'
25'
90
0
Негредо
Альваро Негредо
45'
45'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Чико
Чико
0
Хуанито
Хуанито
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Пьятти
Пабло Пьятти