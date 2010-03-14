Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Сориано 56
1:0
Матч завершен
Малага
Малага
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
14 марта 2010, 19:00 МСК
14.03.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Мичел
Мичел
78
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
56'
56'
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
86
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Гоитом
Хенок Гоитом
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
0
Уче
Калу Уче
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
Малага
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Мтилига
Патрик Мтилига
90
0
Велигтон
Велигтон
34
0
Гонсалес
Иван Гонсалес
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Хави Лопес
Хави Лопес
90
0
Торибио
Даниэл Торибио
90
0
Бенашур
Селим Бенашур
68
0
Вальдо
Вальдо
64
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Хуанито
Хуанито
0
Луке
Альберт Луке
0
Апоньо
Апоньо
0
Обинна
Виктор Обинна
0
Баха
Набиль Баха