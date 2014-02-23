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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:0
Матч завершен
Малага
Малага
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
23 февр. 2014, -:- МСК
23.02.2014, -:- МСК
воскресенье
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Зонго
Джонатан Зонго
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
71
0
Сусо
Сусо
55
0
Верса
Верса
87
0
Азиз
Рамон Азиз
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Корона
Корона
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Диас
Оскар Диас
0
Родри
Родри
Малага
мин
0
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
0
Санчес
Серхио Санчес
90
0
Антунеш
Антунеш
90
0
Ангелери
Маркос Ангелери
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
90
0
Камачо
Игнасио Камачо
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
78
0
Саму
Саму
78
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
84
0
Амрабат
Нордин Амрабат
90
Запасные
0
Камени
Идрисс Камени
0
Яковенко
Александр Яковенко
0
Дардер
Серхи Дардер
0
Перес
Пабло Перес
0
Эль-Хамдауи
Мунир Эль-Хамдауи
0
Хуанми
Хуанми
0
Рескальдани
Эсекьель Рескальдани