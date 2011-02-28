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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Мареска 52
Рондон 78
Хуанми 90
3:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Фегули 8
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
28 февр. 2011, 23:00 МСК
28.02.2011, 23:00 МСК
понедельник
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Малага
мин
0
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
0
Элизеу
Элизеу
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Камачо
Игнасио Камачо
46
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Ресио
Ресио
90
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
82
0
Фернандес
Себастьян Фернандес
72
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
78'
78'
90
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Ману
Ману
0
Мареска
Энцо Мареска
52'
0
Силва
Сандро Силва
0
Фернандо
Фернандо
0
Хуанми
Хуанми
90'
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Фегули
Софиан Фегули
8'
8'
60
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
80
0
Уче
Калу Уче
51
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Хуанито
Хуанито
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Крусат
Альберт Крусат
0
Корона
Корона
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Гоитом
Хенок Гоитом