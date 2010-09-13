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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Пьятти 21
Ульоа 90
2:2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Тамудо 8
Сутил 33
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
13 сент. 2010, 22:00 МСК
13.09.2010, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Варгас
Фабиан Варгас
90
0
Валери
Диего Валери
72
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Гоитом
Хенок Гоитом
85
0
Пьятти
Пабло Пьятти
21'
21'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Риго
Бальтасар Риго
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
90'
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Сутил
Пако Сутил
33'
33'
65
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
77
0
Ривас
Диего Ривас
90
0
Тамудо
Рауль Тамудо
8'
8'
87
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Лабака
Микель Лабака
0
Элустондо
Горка Элустондо
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Гризманн
Антуан Гризманн
0
Агиррече
Иманол Агиррече
0
Вигуэра
Борха Вигуэра