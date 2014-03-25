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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Диас 29
Верса 66
Верса 71
Халуа 90
4:3
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Вела 22
Агиррече 58
Бергара 85
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
25 марта 2014, -:- МСК
25.03.2014, -:- МСК
вторник
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Диас
Оскар Диас
29'
29'
80
0
Мане
Мане
90
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
76
0
Сусо
Сусо
90
0
Верса
Верса
66'
71'
66', 71'
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
0
Корона
Корона
87
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Нельсон
Маркос Нельсон
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Азиз
Рамон Азиз
0
Халуа
Хишам Халуа
90'
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
81
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Каналес
Серхио Каналес
72
0
Бергара
Маркел Бергара
85'
85'
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
73
0
Вела
Карлос Вела
22'
22'
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
58'
58'
90
Запасные
0
Ройо
Энрике Ройо
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Элустондо
Горка Элустондо
0
Прието
Хаби Прието
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Рос
Хави Рос