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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Верса 5
Хемед 41
2:2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Агиррече 27
Каналес 49
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
13 февр. 2015, 22:45 МСК
13.02.2015, 22:45 МСК
пятница
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
1
Хулиан
Хулиан
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
2
Мичел
Мичел
90
3
Фран Велес
Фран Велес
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
23
Сориано
Фернандо Сориано
65
7
Верса
Верса
5'
5'
90
15
Корона
Корона
90
8
Силва
Веллингтон Силва
80
9
Тьеви
Тьеви
90
10
Хемед
Томер Хемед
41'
41'
90
Запасные
30
Гомес
Йерай Гомес
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
4
Наварро
Химо Наварро
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
22
Томас
Томас
17
Мендес
Эдгар Мендес
19
Зонго
Джонатан Зонго
Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
19
Бершиче
Юри Бершиче
90
15
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
18
Кастро
Гонсало Кастро
79
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
16
Каналес
Серхио Каналес
49'
49'
63
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
45
14
Пардо
Рубен Пардо
90
9
Агиррече
Иманол Агиррече
27'
27'
90
Запасные
13
Зубикараи
Эно Зубикараи
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
22
Эстрада
Даниэль Эстрада
4
Элустондо
Горка Элустондо
10
Прието
Хаби Прието
29
Эрвияс
Пабло Эрвияс
7
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон