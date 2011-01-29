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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Ансотеги 45
Тамудо 78
2:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
29 янв. 2011, 20:00 МСК
29.01.2011, 20:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Лабака
Микель Лабака
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
45'
45'
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
84
0
Ривас
Диего Ривас
90
0
Тамудо
Рауль Тамудо
78'
78'
88
0
Гризманн
Антуан Гризманн
78
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Мартинес
Карлос Мартинес
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
0
Сарпонг
Джеффри Сарпонг
0
Агиррече
Иманол Агиррече
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
82
0
Крусат
Альберт Крусат
72
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Луна
Антонио Луна
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Гоитом
Хенок Гоитом