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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кастро 85
1:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
де ла Белья 30
дос Сантос 52
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
21 сент. 2014, 13:00 МСК
21.09.2014, 13:00 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
13
Зубикараи
Эно Зубикараи
90
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
30'
30'
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
71
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
16
Каналес
Серхио Каналес
60
4
Элустондо
Горка Элустондо
90
5
Бергара
Маркел Бергара
68
10
Прието
Хаби Прието
90
11
Вела
Карлос Вела
90
9
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
31
Бардахи
Андер Бардахи
2
Мартинес
Карлос Мартинес
3
Гонсалес
Микель Гонсалес
23
Гастаньяга
Йон Гастаньяга
18
Кастро
Гонсало Кастро
85'
14
Пардо
Рубен Пардо
7
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
52'
52'
90
19
Зонго
Джонатан Зонго
90
7
Верса
Верса
90
20
Азиз
Рамон Азиз
90
22
Томас
Томас
90
17
Мендес
Эдгар Мендес
76
10
Хемед
Томер Хемед
81
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
2
Мичел
Мичел
3
Фран Велес
Фран Велес
23
Сориано
Фернандо Сориано
8
Силва
Веллингтон Силва
9
Тьеви
Тьеви
18
Дангба
Тирасил Дангба