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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Гризманн 13
Гризманн 50
Анхель 85
3:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
27 окт. 2013, 21:00 МСК
27.10.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Анхель
Хосе Анхель
85'
85'
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
81
0
Бергара
Маркел Бергара
70
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Пардо
Рубен Пардо
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
13'
50'
13', 50'
76
0
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
0
Рос
Хави Рос
0
Вела
Карлос Вела
0
Сеферович
Харис Сеферович
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
54
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
73
0
Верса
Верса
90
0
Азиз
Рамон Азиз
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
0
Родри
Родри
54
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Нельсон
Маркос Нельсон
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Корона
Корона
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Диас
Оскар Диас