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Маттью Дрейер
№16
Вратарь
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Команда
Амьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 марта 1989 (31) год
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Страсбур
0 : 0
Амьен
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
0
Амьен
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
19:30
Амьен
4 : 4
ПСЖ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
Амьен
4
ПСЖ
4
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монако
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Монако
2
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Лион
0 : 0
Амьен
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Лион
0
Амьен
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Амьен
0
Тулуза
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Брест
2 : 1
Амьен
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Брест
2
Амьен
1
был в запасе
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
Амьен
1 : 1
Реймс
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
был в запасе
Амьен
1
Реймс
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монпелье
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Монпелье
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
ПСЖ
4 : 1
Амьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
ПСЖ
4
Амьен
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 1
Дижон
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Дижон
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Монако
3 : 0
Амьен
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Монако
3
Амьен
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Монпелье
4 : 2
Амьен
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
4
Амьен
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Амьен
0
Страсбур
4
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Ренн
3 : 1
Амьен
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ренн
3
Амьен
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 0
Брест
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Брест
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
2 : 2
Амьен
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Амьен
2
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 1
Амьен
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ним
1
Амьен
1
был в запасе
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
21:45
Амьен
3 : 1
Марсель
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Амьен
3
Марсель
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Анжер
1 : 1
Амьен
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
1
Амьен
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Амьен
1
Бордо
3
был в запасе
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