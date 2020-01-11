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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Амьен
Амьен
Дибасси 14
1:2
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лаборде 50
Делор 83
Лига 1, 20 тур
Лига 1,
20 тур
Франция
11 янв. 2020, 22:00 МСК
11.01.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
14'
14'
90
25
Лефор
Жордан Лефор
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
17
Бли
Алексис Бли
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
7
Годдос
Саман Годдос
90
20
Мендоса
Стивен Мендоса
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
28
Диабате
Фуссейни Диабате
15
Конате
Мусса Конате
29
Корнетт
Кентен Корнетт
11
Отеро
Хуан Отеро
Монпелье
мин
13
Шотар
Жорис Шотар
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
2
Суке
Арно Суке
90
6
Самбья
Жуниор Самбья
90
11
Саванье
Тежи Саванье
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
90
9
Делор
Анди Делор
83'
83'
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
50'
50'
90
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
12
Ферри
Джордан Ферри
26
Ристич
Михайло Ристич
25
Мойе
Флоран Мойе
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич