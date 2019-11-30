Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Ле Таллек 14
Лаборде 64
Делор 67
Мойе 72
4:2
Матч завершен
Амьен
Амьен
Какута 44
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
30 нояб. 2019, 22:00 МСК
30.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Монпелье
мин
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
14'
14'
90
2
Суке
Арно Суке
90
9
Делор
Анди Делор
67'
67'
90
5
Мендеш
Педру Мендеш
90
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
8
Ойонго
Амбрауз Ойонго
90
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
64'
64'
90
11
Саванье
Тежи Саванье
90
13
Шотар
Жорис Шотар
90
Запасные
26
Ристич
Михайло Ристич
25
Мойе
Флоран Мойе
72'
6
Самбья
Жуниор Самбья
19
Камара
Сулейман Камара
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
10
Какута
Гаэль Какута
44'
44'
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
28
Диабате
Фуссейни Диабате
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
25
Лефор
Жордан Лефор
90
20
Мендоса
Стивен Мендоса
90
11
Отеро
Хуан Отеро
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
24
Бодмер
Матье Бодмер
13
Жалле
Кристоф Жалле
17
Бли
Алексис Бли
6
Монконду
Тома Монконду
29
Корнетт
Кентен Корнетт