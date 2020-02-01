Матч завершен
Амьен
Амьен
0:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
1 февр. 2020, 22:00 МСК
1.02.2020, 22:00 МСК
суббота
Составы
Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
4
Опоку
Николас Опоку
90
17
Бли
Алексис Бли
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
15
Конате
Мусса Конате
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
29
Корнетт
Кентен Корнетт
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
13
Жалле
Кристоф Жалле
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
28
Диабате
Фуссейни Диабате
19
Аколо
Чадрак Аколо
11
Отеро
Хуан Отеро
Тулуза
мин
40
Калинич
Ловре Калинич
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
90
19
Диаките
Бафоде Диаките
90
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
90
25
Саид
Уэсли Саид
90
Запасные
30
Рейне
Баптист Рейне
18
Рохель
Агустин Рохель
13
Гонсалвес
Матье Гонсалвес
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
11
Буагар
Кентен Буагар
10
Исека
Аарон Исека