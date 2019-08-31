Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Макенго 50
Кулурис 59
2:0
Матч завершен
Амьен
Амьен
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
31 авг. 2019, 21:00 МСК
31.08.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Тулуза
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
19
Диаките
Бафоде Диаките
90
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
7
Градель
Макс Градель
90
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
50'
50'
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
59'
59'
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
6
Сидибе
Калиду Сидибе
10
Исека
Аарон Исека
25
Саид
Уэсли Саид
Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
25
Лефор
Жордан Лефор
90
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
90
17
Бли
Алексис Бли
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
19
Аколо
Чадрак Аколо
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
24
Бодмер
Матье Бодмер
18
Си
Санаси Си
6
Монконду
Тома Монконду
20
Тимит
Шейк Тимит
15
Конате
Мусса Конате
29
Корнетт
Кентен Корнетт