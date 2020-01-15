Матч завершен
Амьен
Амьен
Конате 54
1:1
Матч завершен
Реймс
Реймс
Кутеса 45
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
15 янв. 2020, 21:00 МСК
15.01.2020, 21:00 МСК
среда
Составы
Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
8
Зунгу
Бонгани Зунгу
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
15
Конате
Мусса Конате
54'
54'
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
28
Диабате
Фуссейни Диабате
90
20
Мендоса
Стивен Мендоса
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
24
Бодмер
Матье Бодмер
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
25
Лефор
Жордан Лефор
17
Бли
Алексис Бли
6
Монконду
Тома Монконду
11
Отеро
Хуан Отеро
Реймс
мин
23
Кассама
Морету Кассама
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
8
Кутеса
Дерек Кутеса
45'
45'
90
15
Манетси
Маршал Манетси
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
3
Конан
Конан
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
20
Дингом
Тристан Дингом
90
11
Диа
Булайе Диа
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
13
Камара
Ассан Камара
14
Сиссоко
Самбу Сиссоко
10
Сук
Хён-Джун Сук
9
Донис
Анастасиос Донис
19
Нкада
Тимоти Нкада