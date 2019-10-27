Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Хазри 45
Дибасси 80
2:2
Матч завершен
Амьен
Амьен
Мендоса 68
Аколо 76
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
27 окт. 2019, 19:00 МСК
27.10.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
7
Будебуз
Рияд Будебуз
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
10
Хазри
Вахби Хазри
45'
45'
90
20
Буанга
Денис Буанга
90
28
Юссуф
Зеду Юссуф
90
4
Салиба
Вильям Салиба
90
23
Паленсия
Серхи Паленсия
90
31
Аби
Шарель Аби
90
32
Фофана
Уэсли Фофана
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
26
Дебюши
Матье Дебюши
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
18
Норден
Арно Норден
21
Амума
Ромен Амума
27
Берич
Роберт Берич
Амьен
мин
27
Шеджу
Орельен Шеджу
90
1
Гютне
Реджис Гютне
90
10
Какута
Гаэль Какута
90
3
Калабрези
Артуро Калабрези
90
14
Алеесами
Хайтам Алеесами
90
9
Гирасси
Серу Гирасси
90
17
Бли
Алексис Бли
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
28
Диабате
Фуссейни Диабате
90
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
80'
80'
90
20
Мендоса
Стивен Мендоса
68'
68'
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
24
Бодмер
Матье Бодмер
13
Жалле
Кристоф Жалле
25
Лефор
Жордан Лефор
6
Монконду
Тома Монконду
19
Аколо
Чадрак Аколо
76'
11
Отеро
Хуан Отеро