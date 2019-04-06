Амьен - Сент-Этьен: 06 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Амьен
Амьен
Конате 23
Конате 61
2:2

Амьен - Сент-Этьен: 06 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Колоджейчак 16
Кабелла 90
Лига 1, 31 тур

Лига 1,

31 тур

Франция
6 апр. 2019, 21:00 МСК
6.04.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Амьен
мин
1
Гютне
Реджис Гютне
90
26
Питерс
Эрик Питерс
90
4
Крафт
Эмиль Крафт
90
2
Жуано
Принс-Дезир Жуано
90
25
Лефор
Жордан Лефор
90
17
Бли
Алексис Бли
90
5
Гнаоре
Эдди Гнаоре
90
6
Монконду
Тома Монконду
90
20
Тимит
Шейк Тимит
90
15
Конате
Мусса Конате
23'
61'
23', 61'
90
10
Мендоса
Стивен Мендоса
90
Запасные
16
Дрейер
Маттью Дрейер
-
3
Аденьон
Абдул Халед Аденьон
-
12
Дибасси
Бакайе Дибасси
-
19
Эль-Хаджам
Уалид Эль-Хаджам
-
29
Корнетт
Кентен Корнетт
-
11
Отеро
Хуан Отеро
-
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
26
Дебюши
Матье Дебюши
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
28
Суботич
Невен Суботич
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
16'
16'
90
6
М'Вила
Янн М'Вила
90
7
Кабелла
Реми Кабелла
90'
90'
90
10
Хазри
Вахби Хазри
90
23
Вада
Валентин Вада
90
18
Норден
Арно Норден
90
27
Берич
Роберт Берич
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
-
3
Полома
Пьер-Ивес Полома
-
4
Салиба
Вильям Салиба
-
33
Роша
Кенни Роша
-
21
Амума
Ромен Амума
-
9
Диони
Луи Диони
-

События

Матч окончен 2:2
Желтая карточка
Принс-Дезир Жуано
90'
Желтая карточка
Реджис Гютне
90'
90'
ГОЛ! 2:2
Реми Кабелла
ГОЛ! 2:1
Мусса Конате
61'
57'
Желтая карточка
Тимоти Колоджейчак
Красная карточка
Жордан Лефор
32'
ГОЛ! 1:1
Мусса Конате
23'
16'
ГОЛ! 0:1
Тимоти Колоджейчак
1'
Желтая карточка
Невен Суботич

Прошлые матчи

27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:00
Сент-Этьен
2 : 2
Амьен
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:00
Сент-Этьен
2
Амьен
2
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
Амьен
2 : 2
Сент-Этьен
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
Амьен
2
Сент-Этьен
2
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 16:00
Сент-Этьен
0 : 0
Амьен
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 16:00
Сент-Этьен
0
Амьен
0
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:00
Амьен
0 : 2
Сент-Этьен
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:00
Амьен
0
Сент-Этьен
2
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:00
Сент-Этьен
3 : 0
Амьен
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:00
Сент-Этьен
3
Амьен
0

Новости

Фанаты «Марселя» сорвали матч Лиги 1. Разнесли базу и бросили файер в игрока
1
#Марсель
30 января, 22:00
1
«Амьен» бьется за место в Лиге 1. Сообщил о суде через страницу объявлений L'Equipe
#Амьен
12 мая 2020, 16:20
Игрок нарисовал на шее 2024-й год – так клуб сообщил о продлении контракта
#Уэсли Фофана
21 апреля 2020, 15:55
200 фанатов «Лиона» и «Сент-Этьена» подрались в центре города. Били друг друга дубинками, но разбежались после первой сирены
#Лига 1
01 марта 2020, 17:57
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
# Новости матча
«ПСЖ» не выиграл у «Сент-Этьена» в дебютном матче Почеттино
1
07 января, 00:53
1
«Ростов» подписал защитника сборной Норвегии. Он пришел свободным агентом
17 октября 2020, 14:56
Немецкий и французский клубы сыграют в финале ЛЧ впервые за 44 года
20 августа 2020, 09:33
В «Марселе» – коронавирус. Матч Лиги 1 с «Сент-Этьеном» перенесен
18 августа 2020, 15:04
Мбаппе заменен из-за травмы, сфоливший на нем – удален. До матча ЛЧ – меньше трех недель
2
24 июля 2020, 23:15
2
В следующем сезоне Лиги 1 сыграют 20 команд, «Тулуза» и «Амьен» вылетели
23 июня 2020, 16:00
Государственный совет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1
09 июня 2020, 18:07
Матч Лиги 1 впервые обслужит женщина-арбитр
23 апреля 2019, 18:58