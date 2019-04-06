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События
Матч окончен 2:2
Желтая карточка
90'
Желтая карточка
90'
90'
ГОЛ! 2:2
ГОЛ! 2:1
61'
57'
Желтая карточка
Красная карточка
32'
ГОЛ! 1:1
23'
16'
ГОЛ! 0:1
1'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
30 января, 22:00
1
21 апреля 2020, 15:55
22 августа 2019, 22:30
07 января, 00:53
1
17 октября 2020, 14:56
20 августа 2020, 09:33
18 августа 2020, 15:04
24 июля 2020, 23:15
2
23 июня 2020, 16:00
09 июня 2020, 18:07
23 апреля 2019, 18:58