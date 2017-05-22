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Альберто Джилардино
№19
Нападающий
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2017
22 мая 2017
пн
21:45
Пескара
2 : 0
Палермо
22.05.2017
22 мая 2017
пн
21:45
минуты: 76' - 90'
Пескара
2
Палермо
0
минуты: 76' - 90'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Болонья
3 : 1
Пескара
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
минуты: 73' - 90'
Болонья
3
Пескара
1
минуты: 73' - 90'
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Наполи
3 : 1
Пескара
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Наполи
3
Пескара
1
минуты: 1' - 70'
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:45
Аталанта
2 : 1
Эмполи
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:45
минуты: 73' - 90'
Аталанта
2
Эмполи
1
минуты: 73' - 90'
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
17:00
Эмполи
2 : 0
Кальяри
90'
90'
90'
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
17:00
минуты: 82' - 90'
Эмполи
2
Кальяри
0
минуты: 82' - 90'
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
Болонья
0 : 0
Эмполи
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
минуты: 56' - 90'
Болонья
0
Эмполи
0
минуты: 56' - 90'
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
Сассуоло
3 : 0
Эмполи
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
минуты: 56' - 90'
Сассуоло
3
Эмполи
0
минуты: 56' - 90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
Эмполи
1 : 4
Милан
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
минуты: 74' - 90'
Эмполи
1
Милан
4
минуты: 74' - 90'
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Эмполи
0 : 4
Фиорентина
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
минуты: 58' - 90'
Эмполи
0
Фиорентина
4
минуты: 58' - 90'
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
14:30
Пескара
0 : 4
Эмполи
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
14:30
минуты: 67' - 90'
Пескара
0
Эмполи
4
минуты: 67' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Эмполи
0 : 0
Рома
67'
67'
67'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 68'
Эмполи
0
Рома
0
минуты: 1' - 68'
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
Дженоа
0 : 0
Эмполи
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Эмполи
0
минуты: 1' - 90'
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
13:30
Эмполи
0 : 3
Ювентус
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
13:30
был в запасе
Эмполи
0
Ювентус
3
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Лацио
2 : 0
Эмполи
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 77'
Лацио
2
Эмполи
0
минуты: 1' - 77'
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Эмполи
0 : 2
Интер
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
был в запасе
Эмполи
0
Интер
2
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
16:00
Торино
0 : 0
Эмполи
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Эмполи
0
минуты: 1' - 90'
12.09.2016
12 сент. 2016
пн
21:45
Эмполи
2 : 1
Кротоне
12.09.2016
12 сент. 2016
пн
21:45
минуты: 85' - 90'
Эмполи
2
Кротоне
1
минуты: 85' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Удинезе
2 : 0
Эмполи
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Удинезе
2
Эмполи
0
минуты: 1' - 90'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Эмполи
0 : 1
Сампдория
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
минуты: 81' - 90'
Эмполи
0
Сампдория
1
минуты: 81' - 90'