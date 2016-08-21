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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Муриэль 37
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
21 авг. 2016, 21:45 МСК
21.08.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
81
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
24
Чосич
Урош Чосич
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
60
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
88
Тельо
Андрес Тельо
46
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
1
Пульези
Маурицио Пульези
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
60
Кроче
Даниэле Кроче
5
Синьорелли
Франко Синьорелли
8
Диуссе
Ассане Диуссе
45
Крунич
Раде Крунич
31
Перейра
Матеус Перейра
18
Джилардино
Альберто Джилардино
Сампдория
мин
11
Альварес
Рикардо Альварес
61
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
22
Сала
Джакопо Сала
90
7
Линетти
Карол Линетти
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
86
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
37'
37'
75
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
92
Тоццо
Андреа Тоццо
5
Додо
Додо
13
Перейра
Педро Перейра
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
86
Эрамо
Мирко Эрамо
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
95
Иван
Давид Иван
11
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
75
Будимир
Анте Будимир