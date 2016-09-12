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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Беллуски 31
Коста 56
2:1
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Сампиризи 45
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
12 сент. 2016, 21:45 МСК
12.09.2016, 21:45 МСК
понедельник
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Кроче
Даниэле Кроче
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
56'
56'
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
31'
31'
90
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
90
5
Маури
Хосе Маури
75
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
85
88
Тельо
Андрес Тельо
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
61
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
77
Бюхель
Марсель Бюхель
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
8
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
31
Перейра
Матеус Перейра
18
Джилардино
Альберто Джилардино
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
20
Сальцано
Аньелло Сальцано
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
0
Дюсенн
Ное Дюсенн
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
6
Роден
Маркус Роден
90
1
Мартелла
Бруно Мартелла
76
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
62
22
Рози
Алеандро Рози
30
7
Палладино
Раффаэле Палладино
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
5
Феста
Марко Феста
95
Кожокару
Валентин Кожокару
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
45'
3
Клейтон
Клейтон
21
Куомо
Джузеппе Куомо
28
Капецци
Леонардо Капецци
18
Барберис
Андреа Барберис
29
Тротта
Марселло Тротта
12
Стоян
Адриан Стоян
9
Налини
Андреа Налини