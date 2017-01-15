Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Тонелли 47
Гамшик 49
Мертенс 85
3:1
Матч завершен
Пескара
Пескара
Капрари 90
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
15 янв. 2017, 17:00 МСК
15.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
49'
49'
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
3
Стринич
Иван Стринич
86
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
47'
47'
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
85'
85'
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
20
Зелински
Петр Зелински
65
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
80
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
19
Максимович
Никола Максимович
95
Ласицки
Игор Ласицки
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
5
Аллан
Аллан
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
32
Паволетти
Леонардо Паволетти
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
13
Жупарич
Дарио Жупарич
90
35
Кода
Андреа Кода
90
7
Верре
Валерио Верре
70
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
6
Кристанте
Бриан Кристанте
90
5
Бруно
Алессандро Бруно
64
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
19
Джилардино
Альберто Джилардино
70
17
Капрари
Джанлука Капрари
90'
90'
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
23
Малоку
Леонардо Малоку
25
Делли Карри
Филиппо Делли Карри
28
Митрица
Александру Митрица
96
Помпетти
Марко Помпетти
27
Петтинари
Стефано Петтинари
20
Черри
Альберто Черри
30
Мурич
Роберт Мурич