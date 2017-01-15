Матч завершен
Наполи
Неаполь
Тонелли 47
Гамшик 49
Мертенс 85
3:1
Матч завершен
Пескара
Пескара
Капрари 90
Серия А, 20 тур

Серия А,

20 тур

Италия
15 янв. 2017, 17:00 МСК
15.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
49'
49'
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
3
Стринич
Иван Стринич
86
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
47'
47'
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
85'
85'
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
20
Зелински
Петр Зелински
65
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
80
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
19
Максимович
Никола Максимович
95
Ласицки
Игор Ласицки
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
5
Аллан
Аллан
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
32
Паволетти
Леонардо Паволетти
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
13
Жупарич
Дарио Жупарич
90
35
Кода
Андреа Кода
90
7
Верре
Валерио Верре
70
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
6
Кристанте
Бриан Кристанте
90
5
Бруно
Алессандро Бруно
64
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
19
Джилардино
Альберто Джилардино
70
17
Капрари
Джанлука Капрари
90'
90'
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
23
Малоку
Леонардо Малоку
25
Делли Карри
Филиппо Делли Карри
28
Митрица
Александру Митрица
96
Помпетти
Марко Помпетти
27
Петтинари
Стефано Петтинари
20
Черри
Альберто Черри
30
Мурич
Роберт Мурич