Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
16 окт. 2016, 16:00 МСК
16.10.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Лука Пайретто
Лука Пайретто
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
1
Перин
Маттиа Перин
90
21
Орбан
Лукас Орбан
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
88
44
Велозу
Мигель Велозу
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
2
Эденилсон
Эденилсон
84
22
Лазович
Дарко Лазович
90
9
Симеоне
Джованни Симеоне
72
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
38
Зима
Лукаш Зима
28
Бривио
Давиде Бривио
24
Муньос
Эсекьель Муньос
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
14
Бираски
Давиде Бираски
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
10
Нтчам
Оливье Нтчам
98
Асенсио
Рауль Асенсио
Эмполи
мин
77
Бюхель
Марсель Бюхель
71
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
13
Везели
Фредерик Везели
90
5
Маури
Хосе Маури
90
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
88
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
68
33
Крунич
Раде Крунич
88
18
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
2
Лорини
Венсан Лорини
4
Димарко
Федерико Димарко
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
8
Диуссе
Ассане Диуссе
88
Тельо
Андрес Тельо
31
Перейра
Матеус Перейра
7
Маккароне
Массимо Маккароне
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе