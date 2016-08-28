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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Фелипе 3
Перица 90
2:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
28 авг. 2016, 21:45 МСК
28.08.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Фабио Мареска
Фабио Мареска
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
30
Фелипе
Фелипе
3'
3'
90
5
Данило
Данило
90
3
Самир
Самир
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
80
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
9
Сапата
Дуван Сапата
64
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
20
Лоди
Франческо Лоди
80
Коне
Панайотис Коне
21
Эденилсон
Эденилсон
14
Янкто
Якуб Янкто
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
64
Перица
Стипе Перица
90'
11
Пеньяранда
Адальберто Пеньяранда
Эмполи
мин
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
19
Барба
Федерико Барба
90
4
Димарко
Федерико Димарко
69
8
Диуссе
Ассане Диуссе
75
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
33
Крунич
Раде Крунич
45
18
Джилардино
Альберто Джилардино
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
75
Чосич
Урош Чосич
69
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
45
Бюхель
Марсель Бюхель
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
5
Синьорелли
Франко Синьорелли
88
Тельо
Андрес Тельо
31
Перейра
Матеус Перейра
89
Марилунго
Гвидо Марилунго