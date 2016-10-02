Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 65
Игуаин 67
Игуаин 70
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
2 окт. 2016, 13:30 МСК
2.10.2016, 13:30 МСК
воскресенье
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
24
Чосич
Урош Чосич
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
5
Маури
Хосе Маури
90
33
Крунич
Раде Крунич
73
88
Тельо
Андрес Тельо
67
7
Маккароне
Массимо Маккароне
60
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
77
Бюхель
Марсель Бюхель
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
8
Диуссе
Ассане Диуссе
31
Перейра
Матеус Перейра
18
Джилардино
Альберто Джилардино
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
6
Хедира
Сами Хедира
61
5
Пьянич
Миралем Пьянич
82
11
Эрнанес
Эрнанес
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
67'
70'
67', 70'
90
21
Дибала
Пауло Дибала
65'
65'
73
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
23
Алвес
Дани Алвес
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
17
Манджукич
Марио Манджукич
20
Пьяца
Марко Пьяца