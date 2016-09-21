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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:2
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 10
Икарди 17
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
21 сент. 2016, 21:45 МСК
21.09.2016, 21:45 МСК
среда
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
77
Бюхель
Марсель Бюхель
58
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
69
19
Барба
Федерико Барба
90
4
Димарко
Федерико Димарко
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
69
88
Тельо
Андрес Тельо
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
5
Маури
Хосе Маури
11
Кроче
Даниэле Кроче
33
Крунич
Раде Крунич
31
Перейра
Матеус Перейра
18
Джилардино
Альберто Джилардино
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
74
21
Сантон
Давиде Сантон
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
17
Медель
Гари Медель
85
6
Мариу
Жоау Мариу
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
9
Икарди
Мауро Икарди
10'
17'
10', 17'
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
75
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
13
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
95
Мянго
Сенна Мянго
94
Яо
Элож Яо
5
Мело
Фелипе Мело
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
10
Йоветич
Стеван Йоветич
8
Паласио
Родриго Паласио
96
Габриэль
Габриэль