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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Кессье 74
Д'Алессандро 90
2:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Мчедлидзе 51
Серия А, 18 тур
Серия А,
18 тур
Италия
20 дек. 2016, 22:45 МСК
20.12.2016, 22:45 МСК
вторник
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
45
24
Конти
Андреа Конти
57
29
Петанья
Андреа Петанья
72
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
47
Мацциини
Стефано Мацциини
93
Драме
Букари Драме
25
Конко
Абдулай Конко
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
90'
88
Грасси
Альберто Грасси
19
Кессье
Франк Кессье
74'
52
Кабесас
Брайан Кабесас
9
Пешич
Александар Пешич
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
15
Коста
Андреа Коста
17
24
Чосич
Урош Чосич
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
4
Димарко
Федерико Димарко
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
88
Тельо
Андрес Тельо
90
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
67
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
51'
51'
73
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
13
Везели
Фредерик Везели
71
Каррадори
Лапо Каррадори
14
Семинара
Давиде Семинара
22
Джампа
Элия Джампа
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
5
Маури
Хосе Маури
31
Перейра
Матеус Перейра
18
Джилардино
Альберто Джилардино
7
Маккароне
Массимо Маккароне
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли