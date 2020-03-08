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Карим Бензема
№9
Нападающий
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Команда
Реал
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 дек. 1987 (32) года
Рост
183
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 1
Реал
45'
45'
45'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
45'
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Реал
1
минуты: 1' - 90'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
23:00
Реал
2 : 0
Барселона
1.03.2020
1 марта 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Барселона
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
Леванте
1 : 0
Реал
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Реал
2 : 2
Сельта
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Реал
4
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Реал
1 : 0
Атлетико
56'
56'
56'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
56'
минуты: 1' - 90'
Реал
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 62' - 90'
Реал
2
Севилья
1
минуты: 62' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:00
Хетафе
0 : 3
Реал
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 81'
Хетафе
0
Реал
3
минуты: 1' - 81'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:00
Барселона
0 : 0
Реал
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
0
Реал
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Валенсия
1 : 1
Реал
90'
90'
90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
90'
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Реал
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
15:00
Реал
2 : 0
Эспаньол
79'
79'
79'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
15:00
79'
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
37'
37'
37'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
37'
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Эйбар
0 : 4
Реал
17', 29'
17', 29'
17', 29'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
17', 29'
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Реал
4
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
0 : 0
Бетис
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
Реал
5 : 0
Леганес
69'
69'
69'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:15
69'
минуты: 1' - 90'
Реал
5
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Реал
4 : 2
Гранада
2'
2'
2'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
2'
минуты: 1' - 90'
Реал
4
Гранада
2
минуты: 1' - 90'
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