Матч завершен
Реал
Мадрид
Варан 37
Бензема 79
2:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
7 дек. 2019, 15:00 МСК
7.12.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы
Реал
мин
4
Рамос
Серхио Рамос
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
9
Бензема
Карим Бензема
79'
79'
90
5
Варан
Рафаэль Варан
37'
37'
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Каземиро
Каземиро
90
23
Менди
Ферлан Менди
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
25
Жуниор
Винисиус Жуниор
90
27
Родриго
Родриго
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
19
Одриосола
Альваро Одриосола
3
Милитао
Эдер Милитао
10
Модрич
Лука Модрич
22
Иско
Иско
21
Диас
Браим Диас
18
Йович
Лука Йович
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
17
Вила
Дидач Вила
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
7
Лей
Ву Лей
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
21
Рока
Марк Рока
90
12
Кальери
Хонатан Кальери
90
24
Калеро
Фернандо Калеро
90
34
Гомес
Виктор Гомес
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
6
Лопес
Льюис Лопес
3
Педроса
Адрия Педроса
14
Мелендо
Оскар Мелендо
31
Кампусано
Виктор Кампусано