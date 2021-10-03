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Эспаньол VS Реал
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Эспаньол - Реал: 03 октября 2021 смотреть онлайн
Эспаньол
Барселона
-:-
Эспаньол - Реал: 03 октября 2021 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
3 окт. 2021, -:- МСК
3.10.2021, -:- МСК
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Предварительный состав
Подробнее
Эспаньол
мин
1
Ойер
Ойер
4
Кабрера
Леандро Кабрера
17
Вила
Дидач Вила
5
Калеро
Фернандо Калеро
8
Мерида
Фран Мерида
15
Лопес
Давид Лопес
7
Лей
Ву Лей
14
Мелендо
Оскар Мелендо
22
Варгас
Матиас Варгас
Запасные
13
Лопес
Диего Лопес
-
3
Педроса
Адрия Педроса
-
19
Вадильо
Альваро Вадильо
-
10
Дардер
Серхи Дардер
-
20
Баре
Кейди Баре
-
26
Лосано
Поль Лосано
-
33
Меламед
Нико Меламед
-
23
Эмбарба
Адриан Эмбарба
-
11
де Томас
Рауль де Томас
-
Главный тренер
Франсиско Руфете
Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Прошлые матчи
28.06.2020
28 июня 2020
вс
23:00
Эспаньол
0 : 1
Реал
28.06.2020
28 июня 2020
вс
23:00
Эспаньол
0
Реал
1
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
15:00
Реал
2 : 0
Эспаньол
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
15:00
Реал
2
Эспаньол
0
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
22:45
Эспаньол
2 : 4
Реал
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
22:45
Эспаньол
2
Реал
4
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:45
Реал
1 : 0
Эспаньол
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
21:45
Реал
1
Эспаньол
0
27.02.2018
27 февр. 2018
вт
22:00
Эспаньол
1 : 0
Реал
27.02.2018
27 февр. 2018
вт
22:00
Эспаньол
1
Реал
0
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
21:45
Реал
2 : 0
Эспаньол
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
21:45
Реал
2
Эспаньол
0
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
18:15
Реал
2 : 0
Эспаньол
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
18:15
Реал
2
Эспаньол
0
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
21:45
Эспаньол
0 : 2
Реал
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
21:45
Эспаньол
0
Реал
2
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
22:30
Реал
6 : 0
Эспаньол
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
22:30
Реал
6
Эспаньол
0
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
17:00
Эспаньол
0 : 6
Реал
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
17:00
Эспаньол
0
Реал
6
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Эспаньол
1 : 4
Реал
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Эспаньол
1
Реал
4
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Реал
3 : 0
Эспаньол
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Реал
3
Эспаньол
0
17.05.2014
17 мая 2014
сб
17:00
Реал
3 : 1
Эспаньол
17.05.2014
17 мая 2014
сб
17:00
Реал
3
Эспаньол
1
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:59
Реал
1 : 0
Эспаньол
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:59
Реал
1
Эспаньол
0
21.01.2014
21 янв. 2014
вт
22:59
Эспаньол
0 : 1
Реал
21.01.2014
21 янв. 2014
вт
22:59
Эспаньол
0
Реал
1
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
21:00
Эспаньол
0 : 1
Реал
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
21:00
Эспаньол
0
Реал
1
11.05.2013
11 мая 2013
сб
22:59
Эспаньол
1 : 1
Реал
11.05.2013
11 мая 2013
сб
22:59
Эспаньол
1
Реал
1
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
21:00
Реал
2 : 2
Эспаньол
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
21:00
Реал
2
Эспаньол
2
04.03.2012
04 марта 2012
вс
23:30
Реал
5 : 0
Эспаньол
04.03.2012
04 марта 2012
вс
23:30
Реал
5
Эспаньол
0
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
22:59
Эспаньол
0 : 4
Реал
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
22:59
Эспаньол
0
Реал
4
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Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
#
Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56