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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Стуани 23
1:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 58
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
11 мая 2013, 22:59 МСК
11.05.2013, 22:59 МСК
суббота
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Верду
Хоан Верду
82
0
Стуани
Кристиан Стуани
23'
23'
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Петров
Мартин Петров
0
Симау
Симау
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Техера
Серхио Техера
Реал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Начо
Начо
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Варан
Рафаэль Варан
19
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Мората
Альваро Мората
46
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Кака
Кака
56
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
58'
58'
90
Запасные
0
Касильяс
Икер Касильяс
0
Льоренте
Диего Льоренте
0
Алонсо
Хаби Алонсо
0
Каземиро
Каземиро
0
Роналду
Криштиану Роналду
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон