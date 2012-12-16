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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 45
Коэнтрау 48
2:2
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Гарсия 31
Альбин 88
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
16 дек. 2012, 21:00 МСК
16.12.2012, 21:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
48'
48'
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Озил
Месут Озил
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Модрич
Лука Модрич
46
0
Кальехон
Хосе Кальехон
74
0
Роналду
Криштиану Роналду
45'
45'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Начо
Начо
0
Кака
Кака
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Мората
Альваро Мората
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Альварес
Виктор Альварес
59
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
29
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Верду
Хоан Верду
70
0
Симау
Симау
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
31'
31'
90
Запасные
0
Парреньо
Херман Парреньо
0
Капдевила
Хоан Капдевила
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
88'
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Кристиан
Кристиан
0
Стуани
Кристиан Стуани