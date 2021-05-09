Верона - Торино: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Верона
Верона
-:-

Верона - Торино: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Торино
Турин
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Верона
мин
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
3
Димарко
Федерико Димарко
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
27
Давидович
Павел Давидович
6
Ловато
Маттео Ловато
61
Тамезе
Адриен Тамезе
4
Велозу
Мигель Велозу
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
7
Барак
Антонин Барак
5
Фараони
Давиде Фараони
92
Ласанья
Кевин Ласанья
Запасные
22
Берарди
Алессандро Берарди
-
25
Пандур
Ивор Пандур
-
19
Рюгг
Кевин Рюгг
-
15
Четин
Мерт Четин
-
13
Удогие
Ийенома Удогие
-
33
Стураро
Стефано Стураро
-
40
Бесса
Даниэль Бесса
-
14
Илич
Иван Илич
-
8
Лазович
Дарко Лазович
-
11
Фавилли
Андреа Фавилли
-
9
Сальседо
Эдди Сальседо
-
36
Bruno Amione
Bruno Amione
-
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Иццо
Армандо Иццо
4
Лянко
Лянко
3
Бремер
Бремер
27
Войвода
Мергим Войвода
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
88
Ринкон
Томас Ринкон
10
Гояк
Амер Гояк
19
Санабрия
Антонио Санабрия
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
18
Уйкани
Самир Уйкани
-
13
Родригес
Рикардо Родригес
-
29
Мурру
Никола Мурру
-
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
24
Верди
Симоне Верди
-
8
Базелли
Даниэле Базелли
-
77
Линетти
Карол Линетти
-
7
Лукич
Саша Лукич
-
11
Дзадза
Симоне Дзадза
-
26
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
-

Прошлые матчи

06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Торино
1 : 1
Верона
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Торино
1
Верона
1
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Торино
1 : 1
Верона
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Торино
1
Верона
1
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:30
Верона
3 : 3
Торино
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:30
Верона
3
Торино
3
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Верона
2 : 1
Торино
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Верона
2
Торино
1
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
Торино
2 : 2
Верона
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
Торино
2
Верона
2
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
Торино
0 : 0
Верона
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
Торино
0
Верона
0
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
Верона
2 : 2
Торино
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
Верона
2
Торино
2
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 20:00
Верона
1 : 3
Торино
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 20:00
Верона
1
Торино
3
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 21:45
Торино
0 : 1
Верона
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 21:45
Торино
0
Верона
1
17.02.2014 17 февр. 2014 пн 22:45
Верона
1 : 3
Торино
17.02.2014 17 февр. 2014 пн 22:45
Верона
1
Торино
3
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Торино
2 : 2
Верона
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Торино
2
Верона
2

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