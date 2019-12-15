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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Паццини 69
Верре 76
Степински 84
3:3
Матч завершен
Торино
Турин
Ансальди 36
Беренгер 55
Ансальди 61
Серия А, 16 тур
Серия А,
16 тур
Италия
15 дек. 2019, 14:30 МСК
15.12.2019, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Верона
мин
4
Велозу
Мигель Велозу
90
5
Фараони
Давиде Фараони
90
1
Сильвестри
Марко Сильвестри
90
88
Лазович
Дарко Лазович
90
21
Гюнтер
Корай Гюнтер
90
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
90
13
Ррахмани
Амир Ррахмани
90
34
Амрабат
Софиан Амрабат
90
32
Пессина
Маттео Пессина
90
24
Кумбула
Мараш Кумбула
90
Запасные
96
Радунович
Борис Радунович
22
Берарди
Алессандро Берарди
15
Боккетти
Сальваторе Боккетти
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
33
Эмпереур
Алан Эмпереур
14
Верре
Валерио Верре
76'
8
Хендерсон
Лиам Хендерсон
25
Данци
Андреа Данци
11
Паццини
Джампаоло Паццини
69'
9
Степински
Мариуш Степински
84'
66
Тутино
Дженнаро Тутино
Торино
мин
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
36'
61'
36', 61'
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
11
Дзадза
Симоне Дзадза
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
24
Верди
Симоне Верди
90
8
Базелли
Даниэле Базелли
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
21
Беренгер
Алекс Беренгер
55'
55'
90
36
Бремер
Бремер
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
30
Джиджи
Коффи Джиджи
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
23
Мейте
Суалихо Мейте
7
Лукич
Саша Лукич
9
Белотти
Андреа Белотти
22
Миллико
Винченцо Миллико