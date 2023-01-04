Торино - Верона: 04 января 2023 смотреть онлайн
Торино
Турин
-:-

Торино - Верона: 04 января 2023 смотреть онлайн

Верона
Верона
Серия А, 16 тур

Серия А,

Италия
4 янв. 2023, -:- МСК
4.01.2023, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

14.05.2022 14 мая 2022 сб 19:00
Верона
0 : 1
Торино
14.05.2022 14 мая 2022 сб 19:00
Верона
0
Торино
1
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 20:00
Торино
1 : 0
Верона
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 20:00
Торино
1
Верона
0
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Верона
1 : 1
Торино
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Верона
1
Торино
1
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Торино
1 : 1
Верона
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Торино
1
Верона
1
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Торино
1 : 1
Верона
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Торино
1
Верона
1
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:30
Верона
3 : 3
Торино
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 14:30
Верона
3
Торино
3
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Верона
2 : 1
Торино
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Верона
2
Торино
1
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
Торино
2 : 2
Верона
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 16:00
Торино
2
Верона
2
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
Торино
0 : 0
Верона
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
Торино
0
Верона
0
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
Верона
2 : 2
Торино
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
Верона
2
Торино
2
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 20:00
Верона
1 : 3
Торино
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 20:00
Верона
1
Торино
3
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 21:45
Торино
0 : 1
Верона
21.09.2014 21 сент. 2014 вс 21:45
Торино
0
Верона
1
17.02.2014 17 февр. 2014 пн 22:45
Верона
1 : 3
Торино
17.02.2014 17 февр. 2014 пн 22:45
Верона
1
Торино
3
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Торино
2 : 2
Верона
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Торино
2
Верона
2

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