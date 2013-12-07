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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Вердер
Бремен
0:7
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Лукимия-Мулонготи 21
ван Бюйтен 27
Рибери 38
Манджукич 60
Мюллер 69
Рибери 82
Гетце 90
Бундеслига, 15 тур
Бундеслига,
15 тур
Германия
7 дек. 2013, 17:30 МСК
7.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
21'
21'
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
90
0
Хант
Аарон Хант
72
0
Макиади
Седрик Макиади
61
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
61
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Трибулл
Том Трибулл
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Кобылянски
Мартин Кобылянски
0
Зелке
Дави Зелке
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
27'
27'
90
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
62
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Рибери
Франк Рибери
82'
38'
82', 38'
90
0
Кроос
Тони Кроос
70
0
Мюллер
Томас Мюллер
69'
69'
90
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
76
0
Гетце
Марио Гетце
90'
90'
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
60'
60'
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Данте
Данте
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Контенто
Диего Контенто
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Писарро
Клаудио Писарро