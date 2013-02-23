Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Роббен 25
Мартинес 29
Гебре Селасси 49
Гомес 52
Рибери 86
Гомес 89
6:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Де Брюйне 58
Бундеслига, 23 тур

Бундеслига,

23 тур

Германия
23 февр. 2013, 17:30 МСК
23.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
Мартинес
Хави Мартинес
29'
29'
53
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
86'
86'
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Шакири
Джердан Шакири
72
0
Роббен
Арьен Роббен
25'
25'
90
0
Гомес
Марио Гомес
52'
89'
52', 89'
90
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Алаба
Давид Алаба
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Кроос
Тони Кроос
0
Мюллер
Томас Мюллер
0
Писарро
Клаудио Писарро
0
Манджукич
Марио Манджукич
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
49'
49'
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Хант
Аарон Хант
46
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
58'
58'
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Павлович
Матео Павлович
0
Элиа
Эльеро Элиа
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Трибулл
Том Трибулл
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Акпала
Джозеф Акпала