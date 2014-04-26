Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Рибери 20
Писарро 53
Писарро 57
Швайнштайгер 61
Роббен 74
5:2
Матч завершен
Вердер
Бремен
Гебре Селасси 10
Хант 36
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
26 апр. 2014, 16:30 МСК
26.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Гвидо Винкманн
Гвидо Винкманн
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
4
Данте
Данте
73
27
Алаба
Давид Алаба
76
7
Рибери
Франк Рибери
20'
20'
90
31
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
61'
61'
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
19
Гетце
Марио Гетце
90
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
46
14
Писарро
Клаудио Писарро
53'
57'
53', 57'
90
Запасные
32
Редер
Лукас Редер
26
Контенто
Диего Контенто
21
Лам
Филипп Лам
39
Кроос
Тони Кроос
10
Роббен
Арьен Роббен
74'
9
Манджукич
Марио Манджукич
Вердер
мин
20
Вольф
Рафаэль Вольф
90
15
Предль
Себастьян Предль
90
3
Калдирола
Лука Калдирола
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
10'
10'
90
8
Фритц
Клеменс Фритц
90
29
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
14
Хант
Аарон Хант
36'
36'
83
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
6
Макиади
Седрик Макиади
55
16
Юнузович
Златко Юнузович
90
9
Ди Санто
Франко Ди Санто
71
Запасные
1
Милиц
Себастьян Милиц
17
Игньевски
Александар Игньевски
5
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
25
Цандер
Лука-Милан Цандер
11
Элиа
Эльеро Элиа
18
Кроос
Феликс Кроос
24
Петерсен
Нильс Петерсен