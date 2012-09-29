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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вердер
Бремен
0:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Густаво 81
Манджукич 83
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
29 сент. 2012, 16:30 МСК
29.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
60
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
77
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
87
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
75
0
Густаво
Луис Густаво
81'
81'
90
0
Кроос
Тони Кроос
58
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
58
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Манджукич
Марио Манджукич
83'