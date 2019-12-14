Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 45
Коутиньо 45
Коутиньо 63
Левандовски 72
Мюллер 75
Коутиньо 78
6:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Рашица 24
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
14 дек. 2019, 17:30 МСК
14.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
46
9
Левандовски
Роберт Левандовски
45'
72'
45', 72'
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
78'
45'
63'
78', 45', 63'
82
22
Гнабри
Серж Гнабри
90
18
Горецка
Леон Горецка
70
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
33
Маи
Ларс Лукас Маи
25
Мюллер
Томас Мюллер
75'
14
Перишич
Иван Перишич
28
Сингх
Сарпит Сингх
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
Вердер
мин
17
Шахин
Нури Шахин
90
36
Гросс
Кристиан Гросс
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
45
30
Классен
Дэви Классен
90
4
Ланг
Михаэль Ланг
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
8
Осако
Юя Осако
67
1
Павленка
Иржи Павленка
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
7
Рашица
Милот Рашица
24'
24'
86
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
32
Фридль
Марко Фридль
22
Бартельс
Фин Бартельс
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
39
Голлер
Бенжамин Голлер
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн