Матч завершен
Вердер
Бремен
Налдо 51
1:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Налдо 75
Рибери 90
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
21 апр. 2012, 16:30 МСК
21.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Трибулл
Том Трибулл
90
0
Налдо
Налдо
51'
75'
51'
75'
90
0
Аффольтер
Франсуа Аффольтер
90
0
Стеванович
Александар Стеванович
90
0
Тринкс
Флориан Тринкс
68
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
81
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Предль
Себастьян Предль
0
Авдич
Денни Авдич
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Контенто
Диего Контенто
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Праньич
Даниэль Праньич
64
0
Рафинья
Рафинья
90
0
Усами
Такаши Усами
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
70
0
Олич
Ивица Олич
64
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Боатенг
Джером Боатенг
0
Алаба
Давид Алаба
0
Рибери
Франк Рибери
90'
0
Кроос
Тони Кроос
0
Роббен
Арьен Роббен
0
Гомес
Марио Гомес