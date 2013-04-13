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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гонсалес 68
Гуэрра 73
2:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Алькасер 45
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
13 апр. 2013, 17:00 МСК
13.04.2013, 17:00 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
83
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
68'
68'
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Састре
Луис Састре
90
0
Манушу
Манушу
65
0
Ларссон
Даниэль Ларссон
85
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Омар
Омар
0
Перес
Виктор Перес
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
73'
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Фернандес
Федерико Фернандес
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Борха
Борха
74
0
Торрес
Хавьер Торрес
61
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Алькасер
Пако Алькасер
45'
45'
70
Запасные
0
Альберто
Альберто
0
Мане
Мане
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Васкес
Альваро Васкес