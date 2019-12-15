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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кукурелья 36
Анхель 82
2:0
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
15 дек. 2019, 14:00 МСК
15.12.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Хетафе
мин
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
8
Портильо
Франциско Портильо
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
13
Сорья
Давид Сорья
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
17
Оливера
Матиас Оливера
90
7
Мата
Хайме Мата
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
36'
36'
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
3
Антунеш
Антунеш
12
Ньом
Аллан Ньом
24
Тимор
Давид Тимор
9
Анхель
Анхель
82'
23
Джейсон
Джейсон
Вальядолид
мин
4
Кико
Кико
90
21
Мичел
Мичел
90
1
Масип
Жорди Масип
90
20
Рамирес
Сандро Рамирес
90
3
Барба
Федерико Барба
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
2
Порро
Педро Порро
90
10
Плано
Оскар Плано
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
23
Рубио
Вальдо Рубио
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
17
Мойяно
Хави Мойяно
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
14
Алькарас
Рубен Алькарас
19
Вилья
Тони Вилья
9
Унал
Энес Унал