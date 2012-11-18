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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Алексис 74
Лафита 78
2:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гонсалес 45
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
18 нояб. 2012, 19:50 МСК
18.11.2012, 19:50 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Алексис
Алексис
74'
74'
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
67
0
Кастро
Диего Кастро
57
0
Мичел
Мичел
58
0
Леон
Педро Леон
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Алькасер
Пако Алькасер
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Лафита
Анхель Лафита
78'
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Баррада
Абделазиз Баррада
0
Васкес
Альваро Васкес
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Пенья
Карлос Пенья
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
45'
45'
90
0
Рубио
Альваро Рубио
76
0
Омар
Омар
81
0
Манушу
Манушу
69
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Састре
Луис Састре
0
Пенья
Рубен Пенья
0
Песка
Хорхе Песка
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Гуэрра
Хави Гуэрра