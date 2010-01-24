Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 7
Исла 44
2:3
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паццини 27
Поцци 57
Семиоли 66
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
24 янв. 2010, 17:00 МСК
24.01.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
88
0
Баста
Душан Баста
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Пепе
Симоне Пепе
59
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
77
0
Исла
Маурисио Исла
44'
44'
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
7'
7'
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Чара
Рикардо Чара
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Корради
Бернардо Корради
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
51
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
55
0
Семиоли
Франко Семиоли
66'
66'
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
27'
27'
90
0
Поцци
Никола Поцци
57'
57'
90
Запасные
0
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
0
Росси
Марко Росси
0
Дзаури
Лучано Дзаури
0
Падалино
Марко Падалино
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Губерти
Стефано Губерти