Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 18 тур

Серия А,

18 тур

Италия
22 дек. 2016, 22:45 МСК
22.12.2016, 22:45 МСК
четверг
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
16
Линетти
Карол Линетти
90
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
22
Сала
Джакопо Сала
87
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
45
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
73
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
5
Додо
Додо
15
Крайнц
Лука Крайнц
20
Павлович
Даниэль Павлович
13
Перейра
Педро Перейра
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
18
Прат
Деннис Прат
6
Эрамо
Мирко Эрамо
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
47
Будимир
Анте Будимир
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
3
Самир
Самир
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
13
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
77
Теро
Сирил Теро
89
9
Сапата
Дуван Сапата
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
65
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Перисан
Самуэле Перисан
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
2
Ваге
Молла Ваге
53
Аднан
Али Аднан
26
Кумс
Свен Кумс
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
14
Янкто
Якуб Янкто
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер